По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, воевать хочет только «этот дебил, Вовка-просроченный», поскольку он уже привык к такому объему денег, ежеминутно приходящим к нему в карман и его окружению, что терять это невозможно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что также любая остановка приведет к суду, даже если он успеет на какой-то самолет до Лондона.

По мнению продюсера, Незалежная сегодня без власти, и тоже на это нельзя не обращать внимания.

Ранее украинский политик Медведчук заявил, что украинцы массово бегут на территории, вошедшие в состав России.