Киргизия подала в суд ЕАЭС на Россию из-за отказа в медстраховании для семей мигрантов

Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза с иском против России. Предмет спора — отказ в предоставлении полисов обязательного медицинского страхования членам семей киргизстанских трудовых мигрантов, работающих на территории РФ, пишет РБК.

Согласно заявлению главы Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамата Муканова, российская сторона нарушает соглашение о социальном обеспечении в рамках ЕАЭС, отказывая в выдаче полисов ОМС родственникам трудящихся. В российском законодательстве право на бесплатную медицинскую помощь закреплено только за самими трудовыми мигрантами из стран Союза, но не распространяется автоматически на их семьи при отсутствии вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Киргизская сторона настаивает, что согласно Договору о ЕАЭС социальное обеспечение должно предоставляться трудящимся и членам их семей на тех же условиях, что и гражданам страны трудоустройства. Решение по данному иску, как ожидается, будет вынесено судом, находящимся в Минске, в течение двух недель. Прецедент может иметь серьезные последствия для всей системы социальных гарантий в рамках евразийской интеграции и затронуть интересы миллионов трудовых мигрантов из государств-членов союза.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили лишить мигрантов с патентом права менять работодателя.