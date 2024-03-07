Кириенко рассказал о предотвращении провокаций в Сочи на Всемирном фестивале молодежи

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что на Всемирном фестивале молодежи, мероприятия в рамках которого проходили на федеральной земле «Сириус» в Сочи, планировали устроить провокации.

Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции 7 марта. По словам Кириенко, сотрудники правоохранительных органов оперативно и профессионально выполнили свои задачи. Его слова приводят РИА Новости.

«Когда мы год назад планировали фестиваль, вопрос возникал, как можно сделать это безопасным образом, понимая, что будут попытки (провокаций - ред.)... Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки были, попытки провокаций были», — рассказал Кириенко.

Он также поблагодарил сотрудников полиции за работу и обеспечение безопасности.

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи был организован Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Мероприятия проходили с 1 по 7 марта в Сочи. В закрытии фестиваля принял участие президент России Владимир Путин. Он заявил, что страна открыта для молодых людей из разных государств и понадеялся, что молодежь успешно будет достигать своих цели и выполнять все задачи.