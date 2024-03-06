Путин: двери в России открыты для молодых людей из разных стран и для их начинаний
Фото: [© Pxhere.com]
Президент России Владимир Путин заявил, что двери РФ открыты для молодых людей из разных стран.
Об этом сообщил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, мероприятия в рамках которого проходили на федеральной земле «Сириус» в Сочи. Слова главы государства приводят РИА Новости.
«Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей, я хочу, чтобы вы знали, вся Россия теперь — ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний», — отметил Путин.
Российский президент также выразил уверенность в том, что молодые люди из других государства добьются успехов.
Мероприятия в рамках фестиваля стартовали 1 марта. Организаторами выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Ранее на этом же мероприятии выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он прокомментировал заявления, исходящие со стороны Запада, о ядерной войне, отметив, что такой исход стане прощальным.
Мы также сообщали, что с Путиным встретился глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Стороны обсудили обстановку на Запорожской АЭС.