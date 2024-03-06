Путин: двери в России открыты для молодых людей из разных стран и для их начинаний

Президент России Владимир Путин заявил, что двери РФ открыты для молодых людей из разных стран.

Об этом сообщил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, мероприятия в рамках которого проходили на федеральной земле «Сириус» в Сочи. Слова главы государства приводят РИА Новости.

«Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей, я хочу, чтобы вы знали, вся Россия теперь — ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний», — отметил Путин.

Российский президент также выразил уверенность в том, что молодые люди из других государства добьются успехов.

Мероприятия в рамках фестиваля стартовали 1 марта. Организаторами выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее на этом же мероприятии выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он прокомментировал заявления, исходящие со стороны Запада, о ядерной войне, отметив, что такой исход стане прощальным.

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