Киселев на Медиафоруме СНГ: Путин формулирует послание для мира

Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил на Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире», что президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира, передает РИА Новости.

«Путин формулирует месседж для всего мира. И Путин — это тот человек, кто основал наше агентство своим указом. И мы транслируем идею Путина. С одной стороны, буквально то, что он говорит, а с другой стороны — косвенно. Потому что у Путина есть концепция мира и он не обязательно должен договаривать все. И необязательно должен диктовать. Он исходит из того, что он не диктует. А когда он выступает, то он всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает. Он впитывает это», — рассказал медиаменеджер.

Он также добавил, что понимание Путина дает основу для понимания России и глобальных процессов, так как президент фактически их формирует.

Кроме того, Киселев указал на распространенный вопрос среди представителей ведущих СМИ стран БРИКС: они интересовались, что именно Россия может предложить.

Медиафорум проходит в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее Путин заявлял о нестабильности современной геополитической ситуации. Он также отметил, что эффективность решения данных вопросов значительно влияет на укрепление многостороннего партнерства.