Путин заявил о нестабильности современной геополитической ситуации

Так говорится в обращении к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу зачитал послание.

Российский лидер озвучил мнение о том, что текущая геополитическая ситуация в мире остается нестабильной. Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул, что обсуждаемые проблемы имеют важное значение и актуальность.

Также Владимир Путин отметил, что эффективность решения данных вопросов значительно влияет на укрепление многостороннего партнерства. Кроме того, от нахождения путей решения озвученных проблем зависят создание условий для экономического роста стран и обеспечение коллективной безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал информацию о поздравлении Трампа со стороны Путина недостоверной.