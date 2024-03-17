Кишинев отверг свою причастность к удару по Приднестровью в апреле 2023 года

Власти Молдавии опровергли причастность к удару по Приднестровью со стороны Украины, сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров.

Речь идет о серии терактов, которые произошли в непризнанной республике в апреле 2023 года. Тогда по зданию министерства госбезопасности неизвестные выпустили снаряды из гранатомета. Кроме того, в поселке Маяк были подорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Также были атакованы военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей.

«Власти в Кишиневе, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион», — говорится в сообщении молдавского кабмина.

В публикации отмечается, что инциденты, произошедшие на территории непризнанного государства, являются попыткой вызвать страх и панику в регионе. Кроме того, говорится в сообщении, военная техника, которую удалось снять на видео, находится в нерабочем состоянии.

В сообщении ведомства упоминается видеофрагмент, который накануне распространили телеканалы непризнанной республики. На кадрах видно, как дрон-камикадзе подлетает к вертолету Ми-8МТ. Воздушное судно находилось на бывшем аэродроме, расположенном севернее Тирасполя (от границы с Украиной — не больше 10 километров).

Ранее мы сообщали, что власти Приднестровья попросили помощи у России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.