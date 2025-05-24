Кислица: РФ в Стамбуле потребовала четыре области, пообещав «завтра взять шесть или восемь»

В ходе переговоров в Стамбуле представители России выдвинули требование о передаче им четырёх областей. При этом они выразили готовность «завтра потребовать шесть или восемь». Об этом в эфире украинского телеканала в рамках телемарафона сообщил Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН и член переговорной группы по урегулированию кризиса между Украиной и Россией.

Кроме того, руководитель российской делегации Мединский, по словам Кислицы, сообщил, что в ходе конфликта на Украине «россияне убивают россиян».

«Я не знаю, было ли это в СМИ, но я думаю, что это можно сказать. Например, на каком-то этапе глава российской делегации говорит украинской полномочной делегации, которая состоит из высоких руководителей ведомств, из военных людей с фронта. И вот глава российской делегации говорит: „Ну, вы знаете, по сути, эта война — когда русские убивают русских с нюансами“», — сказал украинский дипломат.

Ранее сообщалось, что Киев ожидает возможной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины и член украинской делегации на переговорах в Стамбуле Сергей Кислица.