Китай наготове: почему США не смогут легко отказаться от китайских товаров

По данным The Financial Times, Китай демонстрирует готовность к возможному обострению торговой конфронтации с США в случае возвращения Дональда Трампа в президентское кресло. Издание опровергает тезис о безусловном преимуществе Америки в торговом противостоянии, указывая на критическую зависимость ряда отраслей США от китайских поставок, пишет Lenta.ru .

Как отмечает FT, попытки Вашингтона ограничить импорт из КНР наталкиваются на структурные ограничения: в ряде ключевых сегментов у США попросту нет альтернативных поставщиков. В частности, Китай сохраняет монопольное положение в поставках редкоземельных минералов, необходимых для американских военных систем, а также ряда химических компонентов, без которых невозможно массовое производство лекарств.

За последние годы КНР укрепила свои позиции, нарастив внутренние производственные мощности и диверсифицировав внешние рынки. Это существенно снижает эффективность потенциальных санкций и тарифных ограничений со стороны США. Таким образом, несмотря на риторику о пересмотре торгового баланса, реальная способность Вашингтона диктовать условия ограничена той ролью, которую Китай играет в глобальных цепочках поставок.

