Китай назвал дипломатию и переговоры единственной возможностью урегулировать украинский конфликт

Китайские дипломаты заявили, что текущий украинский кризис можно разрешить только путем переговоров. КНР призывает к этому всех участников конфликта. Их точку зрения привело РИА Новости .

МИД Китая дало комментарий по поводу интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В частности, китайские дипломаты очень одобрительно отозвались о словах российского лидера, что нужно вести переговоры. По их утверждению, они заявляют об этом с самого начала украинского конфликта.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Диалог и переговоры являются единственным реальным способом разрешения украинского кризиса», - заявили в министерстве иностранных дел Китая по данному поводу.

Внешнеполитическое ведомство Китая пообещало, что будет и дальше способствовать мирным усилиям и прекращению огня.

Ранее австралийский посол в Китае назвал отношения между РФ и КНР приоритетом во внешних делах данного государства. Он выразил мнение, что Пекин не станет склонять Россию к миру и давить на нее. Он слишком заинтересован в хороших отношениях с Москвой.