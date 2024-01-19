Посол Австралии в США Радд назвал отношения с РФ приоритетом Китая

Посол Австралии в США Кевин Радд заявил, что Китай не намерен быть посредником в конфликте на Украине. По его словам, приоритетом для Пекина является выстраивание отношений с Россией. Таким мнением политик поделился в интервью газете Politico в рамках Всемирноого экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Несмотря на это, отметил Радд, в будущем позиция КНР может поменяться. Об этом, уточнил посол, свидетельствует назначение специального посланника по Украине. Радд считает, что позиция Пекина может измениться только в отдаленной перспективе.

«Если [председатель КНР] Си Цзиньпин смотрит на мир, он смотрит на Россию, он видит соседнее государство, огромную общую границу, с которой у них были непростые отношения после китайско-советского раскола в 1959 году», — сказал Радд.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Цзиньпином в Пекине в рамках форума «Один пояс, один путь». Стороны обсудили взаимоотношения между двумя странами, а также политическую обстановку в целом.

Ранее мы сообщали, что население КНР за 2023 год сократилось на два миллиона рублей.