Китай обещал поддержать мирную конференцию по переговорам России и Украины

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин подтвердил, что согласен поддержать международную конференцию по мирному решению украинского кризиса, если ее одобрят Киев и Москва. Об этом пишет ТАСС.

После визита Путина 16 мая в Китай, Си Цзипин сделал ряд заявлений. Стороны продуктивно пообщались о вопросах экономики, международной безопасности, и, конечно, про актуальные события на Украине. КНР выступает за переговоры. Россия предварительно согласна на это пойти, есть только Киев даст гарантии безопасности, отказавшись от сопротивления, давления на население новых территорий и так далее.

«Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, которая пройдет с согласия российской и украинской сторон. В конференции все стороны должны принять участие на равных и справедливо обсудить все инициативы», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее политолог заявил, что Путин и Си Цзиньпин послали миру шесть важных сигналов во время встречи.