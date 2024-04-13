Китай отверг свою помощь какой-либо из сторон украинского конфликта

КНР не поставляет свое оружие ни России, ни Украине. Такое заявление сделал Лю Пэнъюй, официальный представитель китайского посольства в Соединенных Штатах. Его утверждение привел ТАСС .

Дипломат заявил, что его страна старается играть конструктивную роль на внешнеполитической арене. Именно поэтому она не сотрудничает в сфере поставок вооружений с РФ либо Украиной.

«Китай не является стороной, участвующей в конфликте на Украине. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», - указал он.

Ранее в США появились некоторые сведения, что КНР поставляет России ряд товаров, которые наращивают ее обороноспособность. Среди них станки для использования в военной промышленности, технологии для выпуска ракет и беспилотников, а также спутниковые снимки. Пекин последовательно отрицает все подобные обвинения.

Ранее Сергей Лавров оценил отношения между РФ и Китаем в последнее время. Он считает, что они вышли на беспрецедентный уровень благодаря работе и взаимодействию лидеров этих двух государств.