Китай пообещал продолжить сотрудничество с РФ в ответ на угрозы Трампа

Когда Китай сотрудничает с Россией, он делает это на совершенно законных основаниях и не собирается отступать от этого. Такое заявление сделал Го Цзякунь, официальный представитель китайского Министерства иностранных дел. Его слова привел ТАСС.

Дипломат сообщил, что КНР стремится сотрудничать со всеми странами, в том числе и с Россией. Это, по его утверждению, полностью законно и правомерно.

«Мы будем и впредь принимать разумные меры по обеспечению энергетической безопасности в соответствии с интересами нашей страны», — указал он.

Го Цзякунь добавил, что позиция Пекина в этом отношении является однозначной и последовательной.

Ранее Китай уже заявлял, что торговые отношения с Москвой не подлежат осуждению Вашингтоном. По мнению его руководства, торговая деятельность Пекина с Москвой осуществляется на принципах равенства и взаимной выгоды, не нарушает международных норм.