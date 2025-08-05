Посольство КНР заявило о законности сотрудничества с Россией вопреки санкциям США

Китай ответил на попытки Белого дома ограничить его экономическое сотрудничество с Россией. В интервью ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил , что торговая деятельность Пекина с Москвой осуществляется на принципах равенства и взаимной выгоды, не нарушает международных норм и потому «не подлежит осуждению со стороны третьих стран».

Пэнъюй также подтвердил приверженность объективной позиции относительно конфликта на Украине. Он заявил, что Китай не занимается поставками летальных вооружений в пользу какой-либо из конфликтующих сторон.

«Китай всегда придерживался справедливой и объективной позиции по украинскому кризису и работает над его политическим урегулированием», — подчеркнул пресс-секретарь китайской дипломатической миссии.

Поводом для такого заявления со стороны Пекина стал внесенный 1 августа группой американских сенаторов законопроект, предусматривающий санкции против китайских компаний и граждан за якобы «поддержку специальной военной операции».

Авторы инициативы — республиканцы Джинн Шахин и Джон Корнин, утверждают, что такие меры в отношении Пекина приблизят мирное решение конфликта.

В Китае этот шаг назвали злоупотреблением «односторонними санкциями и юрисдикцией длинной руки», пообещав «твердо защищать свои законные права». Дипломаты предупредили, что будут внимательно отслеживать развитие ситуации, оставляя за собой право на ответные меры.

Ранее представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о необходимости введения санкций против стран, сотрудничающих с Россией.