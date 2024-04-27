Китай потребовал избегать двойных стандартов при международном расследовании подрывов «Северных потоков»

Официальный Пекин призывает к скорейшему запуску под эгидой Организации объединенных наций международного расследованию произошедших в 2022 году диверсий на газопроводах "Северный потока", сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

В ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН китайский дипломат подчеркнул, что только такой формат расследования позволит объективно и беспристрастно установить все подробности произошедшего у берегов Дании.

«Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали», – заявил Гэн Шуаню.

Зампостпред Китая обратил особое внимание, что в ходе проведения совместного расследования по подрывам «Северных потоков» всем странам необходимо в обязательном порядке сотрудничать и взаимодействовать с Россией, избегая двойных стандартов.

Ранее адвокаты сообщили об исчезновении координатора взрывов на «Северных потоках» Червинского.