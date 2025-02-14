Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с резкой критикой европейской политики в отношении свободы слова на Мюнхенской конференции по безопасности.

Особое внимание Вэнс уделил действиям руководства Евросоюза, которое, по его словам, готово блокировать социальные сети при возникновении гражданских волнений под предлогом борьбы с неугодным контентом. Об этом пишет ТАСС.

Примечательно, что говоря о европейских чиновниках, Вэнс использовал слово «commissars» вместо традиционного «commissioners», проводя явную параллель с комиссарами времен Красной армии. Он также привел пример Германии, где правоохранительные органы проводят специальные рейды против пользователей, оставляющих антифеминистские комментарии в интернете.

По мнению вице-президента США, западные демократии должны учитывать позицию своих граждан, а не относиться к ним как к «обученным животным» или взаимозаменяемым элементам глобальной экономики. Вэнс подчеркнул, что подавление общественного мнения и ограничение участия граждан в политическом процессе не защищают демократию, а разрушают ее основы.

В качестве примера он привел ситуацию с высказываниями экоактивистки Греты Тунберг и предпринимателя Илона Маска, отметив, что если американская демократия смогла пережить десятилетие нравоучений первой, то европейская справится и с публикациями второго. Вэнс заключил, что ни одна демократическая система не сможет существовать, если миллионы избирателей почувствуют, что их мнение ничего не значит.

Ранее стало известно о том, что вице-президент США Вэнс отказался считать Россию и Китай главной угрозой для Европы.