После авиационного удара по иранским ядерным объектам, санкционированного президентом США Дональдом Трампом, западные СМИ поторопились предречь конец китайско-иранского сотрудничества. Однако, как отмечает китайский портал Sohu, Пекин был готов к такому развитию событий и заранее создал правовые и логистические механизмы для защиты своих интересов в Иране.

Вопреки ожиданиям, Китай не свернул свои проекты. Западные аналитики, по мнению источника, упускают из виду восстановление железнодорожного сообщения между странами и развитие нефтяных проектов, фокусируясь только на негативных аспектах. За 25 лет партнерство между Китаем и Ираном стало прочной сетью инфраструктурных и энергетических проектов, охватывающих широкий спектр областей.

Несмотря на кризис, Китай продемонстрировал свою поддержку. Была оперативно проведена эвакуация китайских граждан, иранская авиакомпания возобновила полеты в Китай, а соглашение между странами предусматривало пункт о форс-мажоре.

Пекин рассматривает Ближний Восток как часть своей глобальной стратегии «Один пояс — один путь». Важным шагом стала позиция Китая в Совете Безопасности ООН, где китайский представитель Фу Цун осудил действия США, указав на угрозу для всего человечества.

Поддержка России и других стран сформировала международную коалицию, укрепив дипломатические позиции Ирана и китайские интересы. Пекин не только не отступил, но и может извлечь выгоду из обострения ситуации, ускорив переход на национальные валюты, расширив военное сотрудничество и привлекая новых партнеров к инициативе «Пояса и пути».

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