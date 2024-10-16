Китай заявил об угрозе уничтожения Тайваня в случае обостренного конфликта

Чэнь Биньхуа, возглавляющий канцелярию по делам Тайваня при Госсовете КНР, отметил, что Пекин никогда не исключит возможность применения силы в отношении острова, сообщило Reuters.

Он подчеркнул, что, «если Тайвань решится на рискованную игру», это может закончиться его полным разрушением. Однако, как добавил Чэнь Биньхуа, Китай открыт к мирным переговорам для объединения с Тайванем.

В связи с проводимыми военными учениями неподалеку от Тайваня Чэнь Биньхуа утверждал, что любые рискованные шаги со стороны острова приведут к его собственному уничтожению.

Ситуация осложняется тем, что США и ряд других стран продолжают поддерживать Тайвань как демократическое образование, что вызывает недовольство в Пекине.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Китая завершили учения у берегов Тайваня.