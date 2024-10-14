Военнослужащие Китая завершили учения у берегов Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) закончила учения под названием «Совместный меч-2024B» в районе Тайваня, как сообщил представитель Восточного военного командования НОАК Ли Си в понедельник, 14 октября, передало РИА Новости.

Ранее Ли Си информировал о начале военных маневров под названием «Совместный острый меч-2024Б» в понедельник, которые направлены на совершенствование совместных действий по захвату, блокированию и контролю над ключевыми портами и территориями на острове.

«Восточная зона боевого командования НОАК успешно завершила 14 октября учения «Совместный острый меч-2024Б», полностью проверив способности своих войск к интегрированным совместным операциям, — говорится в сообщении Ли Си в соцсети WeChat.

Ранее сообщалось, что власти Тайваня провели экстренное совещание по нацбезопасности из-за учений Китая.