Более 150 стран пригласили на встречу по безопасности в Москву

В мероприятии, посвященном вопросам безопасности, которое состоится в Москве с 27 по 29 мая, примут участие делегаты из более чем 150 государств и около 20 международных организаций. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на аппарат Совета безопасности Российской Федерации.

В агентстве сообщили, что на мероприятие были приглашены представители государств глобального Юга и Востока, а также стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС. Организатором встречи выступил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.

Основной вопрос, который будет обсуждаться на конференции, — это взаимодействие между странами в области обеспечения безопасности.

Кроме того, как информирует агентство, в ходе обсуждения будут рассмотрены проблемы, касающиеся противодействия международному терроризму, экстремизму, организованной преступности, незаконному обороту наркотических веществ и другим актуальным угрозам.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву на День Победы завершился полным успехом.