Китайские банки начали блокировать оплату от компаний РФ за серверы и ноутбуки

Банки Китая начали блокировать платежи от российских компаний, связанные с покупкой компонентов для сборки электроники, пишет «Коммерсант» . Отмечается, что китайская сторона начала отклонять платежи даже в случае, если с российскими организациями заключен контракт.

По информации источника, такие меры начали действовать с конца марта 2024-го года. Ранее китайские финансовые учреждения отказывали в расчетах российской стороне в вопросе покупки готовой продукции.

Как отмечают эксперты, китайские компании являются фактическими монополистами в области поставки и производства электрокомпонентов. Именно по этой причине российский рынок может «опустеть», а у российских организаций возникнут серьезные проблемы и задержки производства.

«Оплата блокируется даже у тех организаций, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами», — говорится в материале.

Собеседник издания уточнил, что российские компании уже получают соответствующие письма от китайских производителей.

В январе агентство Bloomberg сообщало, что банки Китая получили угрозы от США из-за сотрудничества с Россией. Тогда Вашингтон ужесточил контроль операций с китайскими учреждениями. СМИ сообщали, что китайские банки отказывались принимать платежи от российской стороны даже в юанях.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что беспрецедентный уровень отношений между РФ и КНР достигнут благодаря их лидерам.