В Китае заявили, что поступок Владимира Путина растрогал всех присутствовавших. Речь о возложении цветов к могилам советских летчиков на американском кладбище на Аляске. Это сообщение передает издание Baijiahao.

Китайские журналисты обратили внимание на визит российского лидера на национальное кладбище Форт-Ричардсон. По их данным, жест Путина, который лично почтил память павших советских солдат, вызвал сильные эмоции у наблюдателей. Мировые СМИ массово публиковали кадры с церемонии, подчеркивая глубокое уважение российского президента к исторической памяти.

На кладбище, расположенном недалеко от базы Эльмендорф-Ричардсон, находится участок для союзников по Второй мировой войне. Там покоятся останки 14 советских военнослужащих. На сегодняшний день установлены имена одиннадцати из них — девять летчиков и два моряка, погибших в тот период. Этот визит состоялся после переговоров с американской стороной, что добавило событию особый символический смысл в глазах международных обозревателей.

