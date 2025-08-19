Трамп признался, что тепло относится к Путину

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о характере своих отношений с российским лидером Владимиром Путиным. О своих чувствах к президенту РФ он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер подчеркнул, что между ними существует особая теплота, которую невозможно игнорировать.

«Вы видели это, когда он вышел из своего самолета, я вышел из своего самолета — там есть теплота, которую невозможно не заметить... Есть такое достойное чувство... И это хорошо, а не плохо», — сказал Трамп.

В пятницу, 15 августа, Трамп впервые с 2019 года встретился с Путиным на саммите в Анкоридже. Встреча лидеров двух государств действительно началась с теплого рукопожатия. Российский и американский президент сначала обменялись некоторыми фразами, а затем сели в автомобиль Трампа и поехали к месту проведения переговоров.

Сам глава Белого дома охарактеризовал прошедший саммит положительно. Стороны говорили не только об урегулировании конфликта на Украине, но и о налаживании российско-американских отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине лежит на плечах президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.