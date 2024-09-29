Китайский МИД резко осудил Израиль за убийство генсека «Хезболлы»
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Пекин выступает решительно против любых нарушающих суверенитет и безопасность Ливана действий со стороны Израиля, а также против эскалации и обострения военного противостояния в ближневосточном регионе. Так МИД КНР прокомментировал на своем сайте убийство в минувшую субботу, 28 сентября, генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.
Армия Израиля ранее заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Спустя несколько часов ливанское движение официально подтвердило гибель своего руководителя.
«Китай выступает против действий, которые нарушают суверенитет и безопасность Ливана, выступает против и осуждает действия, которые вредят ни в чем не повинным людям, а также против любых действий, которые обостряют противоречия и ведут к эскалации в регионе», — говорится в заявлении китайского МИД.
В Пекине заявили, что глубоко обеспокоены увеличением напряженности на Ближнем Востоке. Китай призвал Израиль прекратить огонь и заняться урегулированием сложившейся ситуации.
«Китай настоятельно призывает заинтересованные стороны, особенно Израиль, принять незамедлительные меры для урегулирования ситуации и предотвращения дальнейшего расширения конфликта или выхода его из-под контроля», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что удар Израиля по генсеку «Хесболлы» Насралле привел в бешенство шефа Пентагона Остина.