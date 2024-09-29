Китайский МИД резко осудил Израиль за убийство генсека «Хезболлы»

«Китай выступает против действий, которые нарушают суверенитет и безопасность Ливана, выступает против и осуждает действия, которые вредят ни в чем не повинным людям, а также против любых действий, которые обостряют противоречия и ведут к эскалации в регионе», — говорится в заявлении китайского МИД.