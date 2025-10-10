Соединенные Штаты испытывают серьезное беспокойство из-за возможных контрмер Москвы в ответ на передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk. По данным китайских СМИ, в Кремле отреагировали сдержанно, но задали Вашингтону два крайне неудобных вопроса. Об этом сообщает «АНБ24».

Китайские аналитики издания Sohu пришли к выводу, что сдержанная реакция Москвы на поставки современных ракет скрывает готовящийся жесткий ответ. Вместо громких заявлений официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поставил перед Вашингтоном два ключевых вопроса. Он спросил, кто именно будет санкционировать боевые пуски и кто предоставляет украинской стороне координаты целей.

По мнению обозревателей, эти вопросы напрямую указывают на неизбежное участие американских военных специалистов в применении ракет. Это автоматически делает США стороной конфликта и главным виновником в случае эскалации. Эксперты не исключили, что ответ России будет демонстративным и симметричным.

