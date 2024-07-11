Китайские дипломаты выступили против упоминания своей страны в документах Североатлантического альянса в качестве «угрозы» и считает, что блок должен прекратить обвинять государство в этом. Соответствующее заявление сделали представители китайского посольства в США, их слова передает информационное агентство РИА Новости .

Дипломаты заявили, что НАТО продолжает «раздувать» риторику о том, что существует некая «китайская угроза». Они подчеркнули, что китайская сторона решительно выступает против использования подобных тезисов для очернения репутации государства и провокации очередной холодной войны.

Сообщается, что Пекин также призывает Североатлантический альянс отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой наряду с действиями, ввергающими европейский и Азиатско-Тихоокеанский регионы в хаос.

Ранее НАТО призывало другие страны мира перестать оказывать какую-либо помощь России.