Китайское правительство высоко оценило позицию РФ по поводу выборов на Тайване
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КНР дало высокую оценку той позиции, которую заняла Россия в отношении тайваньских выборов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Ее слова привел ТАСС.
Мария Захарова ранее указала, что выборы на Тайване используются некоторыми странами как способ надавить на Китай. Она подчеркнула, что все попытки давления и раскачивание ситуации в Юго-Восточной Азии ведут исключительно к обострению обстановки.
Мао Нин заявила, что такая оценка очень точно описывает происходящее. С ней согласно большое количество государств, которые находятся как в Азии, так и на других континентах.
«Они открыто заявили, что придерживаются принципа «одного Китая» и твердо поддерживают усилия КНР по защите суверенитета и территориальной целостности», - сообщила представитель КНР.
Ранее против прошедших тайваньских выборов резко выступил Азербайджан. Его представители напомнили, что их правительство не признает независимость Тайваня и последовательно осуждает любое вмешательство во внутрикитайские дела.