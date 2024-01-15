Китайское правительство высоко оценило позицию РФ по поводу выборов на Тайване

КНР дало высокую оценку той позиции, которую заняла Россия в отношении тайваньских выборов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Ее слова привел ТАСС .

Мария Захарова ранее указала, что выборы на Тайване используются некоторыми странами как способ надавить на Китай. Она подчеркнула, что все попытки давления и раскачивание ситуации в Юго-Восточной Азии ведут исключительно к обострению обстановки.

Мао Нин заявила, что такая оценка очень точно описывает происходящее. С ней согласно большое количество государств, которые находятся как в Азии, так и на других континентах.

«Они открыто заявили, что придерживаются принципа «одного Китая» и твердо поддерживают усилия КНР по защите суверенитета и территориальной целостности», - сообщила представитель КНР.

Ранее против прошедших тайваньских выборов резко выступил Азербайджан. Его представители напомнили, что их правительство не признает независимость Тайваня и последовательно осуждает любое вмешательство во внутрикитайские дела.