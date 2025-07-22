«Страна.ua»: протестующие против НАБУ планируют повторить Евромайдан

Возмущения, вызванные деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и направленные против президента Владимира Зеленского, рискуют перерасти в сценарий, напоминающий события Евромайдана 2013–2014 годов. Анализ трех ключевых параллелей был представлен изданием «Страна.ua» в их телеграм-канале.

Первая аналогия — упреки в адрес Зеленского, заключающиеся в «возврате к порядкам Януковича» и «отступлении от ценностей предыдущего Майдана», как подчеркивает издание. Подобные упреки звучали и в 2013 году, когда вспоминали о событиях Майдана 2004 года.

Вторая параллель — позиционирование нынешних акций протеста как «надпартийных». Издание напоминает, что второй Майдан начинался с аналогичных заявлений организаторов, которые подчеркивали свою независимость от партий и политиков. Однако, в результате, свержение Виктора Януковича привело к власти Петра Порошенко.

Третья аналогия — давление, оказываемое властями на Порошенко. В 2013 году предпринимались попытки конфискации его бизнеса, в то время как сейчас ему угрожает реальное лишение свободы. «Страна.ua» предполагает, что бывший президент может активно использовать свои ресурсы во время возможных протестов в Киеве.

22 июля Верховная Рада утвердила закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого появились сообщения об усилении охраны правительственного квартала в Киеве, в частности улицы Банковой, в связи с возможной попыткой штурма сотрудниками упомянутых ведомств. Лица, проникшие в охраняемую зону, будут считаться террористами.

Ранее сообщалось, что Зеленский согласился на переговоры после конфликта с Трампом.