В Украине уже ощущается запах авторитаризма, который исходит от президента Владимира Зеленского, считает мэр Киева Виталий Кличко. Он высказал своё мнение в интервью британскому изданию The Times.

По словам Кличко, в настоящее время на Украине происходит «устранение демократических основ и институтов» под предлогом военного противостояния.

«Я как-то сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь это смердит», — сказал он.

Мэр Киева сообщил, что по решению суда были отстранены от должностей главы администраций крупных городов. Это решение было принято в связи с тем, что в администрации президента Украины видят в этих мэрах препятствие на пути к укреплению центральной власти.

Ранее Кличко уже выступал с подобными обвинениями. Он считает, что представители команды президента Украины Владимира Зеленского занимаются интригами, запустив критические процессы. Такие люди не имеют должного опыта ни в военных, ни в хозяйственных делах, и своими поступками полностью дестабилизируют обстановку.

Напомним, что полномочия Владимира Зеленского должны были закончиться весной 2024 года. Однако он остался на своём посту из-за военного положения.

Согласно Конституции Украины, в период действия военного положения проведение выборов запрещено. Военное положение было введено в 2022 году после начала специальной военной операции России. С тех пор не проводились ни выборы президента, ни голосование в Верховную раду страны.