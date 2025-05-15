Кличко заявил о слежке украинских властей за чиновниками из администрации Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство Украины ведет слежку за представителями столичной администрации в попытке дискредитировать ее. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

Киевский мэр обратился в СБУ и военную комендатуру с обвинениями в адрес правительства Украины. Он заявил, что за чиновниками из администрации Киева ведут слежку и применяют при этом беспилотники. В частности, было заснято видео с БПЛА, в который попал якобы праздничный банкет, устроенный представителями киевской мэрии в один из дней, когда был объявлен официальный траур в стране. После этого съемка была передана ряду СМИ.

Кличко утверждает, что это было заранее запланированное совещание, по завершению которого состоялся совместный ужин. Мэр подчеркнул, что на видео нет никакого веселья, музыки и других признаков празднования. Он возмутился самим фактом таких съемок.

«За представителями городских властей тайно и незаконно следят? Используя при этом военный транспорт, оборудование. Мы живем в полицейском государстве?» — указал он.

Киевский градоначальник подчеркнул, что центральная власть пытается любыми силами скомпрометировать и уничтожить местное самоуправление.

Ранее Кличко уже выступал с подобными обвинениями. Он считает, что представители команды президента Украины Владимира Зеленского занимаются интригами, запустив критические процессы. Такие люди не имеют должного опыта ни в военных, ни в хозяйственных делах, и своими поступками полностью дестабилизируют обстановку.