Климатический переворот Трампа: США официально признали парниковые газы «безопасными»

Президент США Дональд Трамп официально аннулировал Заключение об опасности парниковых газов, принятое Агентством по охране окружающей среды (EPA) в 2009 году. Об этом сообщает BBC.

В ходе выступления в Белом доме Трамп назвал прежнюю политику радикальной и охарактеризовал ее как основу для «зеленой аферы». Президент подчеркнул, что отмена регуляторных норм позволит американским налогоплательщикам сэкономить более $1.3 трлн и снизит стоимость новых автомобилей в среднем на $3 тыс. По словам Трампа, приоритетом новой администрации станет поддержка традиционной энергетики и ископаемого топлива, что должно привести к падению цен на электричество для населения и бизнеса.

Решение вызвало резкую критику со стороны научного сообщества и представителей Демократической партии. Бывший президент Барак Обама заявил, что без этой правовой основы страна станет менее защищенной и здоровой. Экологические группы и власти штата Калифорния уже пообещали оспорить действия администрации в суде, называя отмену заключения незаконной. Тем не менее, решение уже вступило в силу, что дает зеленый свет автопроизводителям на отказ от обязательных планов по переходу на электромобили и внедрение технологий экономии топлива.

Ранее Александр Лукашенко опроверг слухи о запрете Путина на визит в США.