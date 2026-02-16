«Полная глупость»: президент Белоруссии объяснил ситуацию с приглашением на заседание «Совета мира» в Штатах

Александр Лукашенко категорически опроверг сообщения о том, что он якобы отказался от поездки в США на заседание «Совета мира» под давлением Владимира Путина. В ходе встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым белорусский лидер назвал подобные публикации домыслами и подчеркнул, что вопрос безопасности или стороннего влияния на его график никогда не стоял на повестке дня. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Президент Белоруссии акцентировал внимание на абсурдности утверждений о его опасениях по поводу личной безопасности во время зарубежных командировок. По словам Александра Лукашенко, предположения о возможном задержании главы государства на территории другой страны лишены всякой логики и не имеют отношения к реальности. Он заверил, что никогда не испытывал страха перед международными контактами и не видит оснований для беспокойства в текущей ситуации.

Отдельно президент прокомментировал характер своих консультаций с российским коллегой. Белорусский лидер пояснил, что на момент последнего разговора с Владимиром Путиным он даже не обладал информацией об официальном приглашении на американскую площадку. Он охарактеризовал отношения между лидерами как максимально деликатные, отметив, что президент России никогда не прибегает к запретительным мерам в таких вопросах. Напротив, по мнению Лукашенко, Путин скорее бы воспользовался случаем, чтобы через коллегу передать определенные дипломатические послания Дональду Трампу.

Ранее Трамп призвал Владимира Зеленского к решительным шагам по мирному соглашению.