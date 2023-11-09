Клинтон считает, что в Израиле и Палестине необходимо сменить руководство

Экс-государственный секретарь США Хиллари Клинтон предложила свой вариант решения палестино-израильского конфликта. По ее словам, возникший на Ближнем Востоке кризис, можно урегулировать путем смены власти и в Израиле, и в Палестине.

Об этом политик рассказала в рамках экономического форума в Сингапуре, организованном агентством Bloomberg.

«Нужно создать среду, в которой есть шанс оживить мирный процесс ... Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение, особенно относительно решения двух государств», – сказала Клинтон.

Газета The Wall Street Journal накануне сообщила, что в партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» считают, что политик сейчас борется за свое политическое выживание, однако из-за обострения палестино-израильского конфликта возможность остаться у власти становится все меньше.

Нетаньяху 74 года. Премьер-министром Израиля он является с 2022 года. На выборах в Кнессет он набрал больше всего голосов.

Западные СМИ назвали атаку палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль провалом израильской разведки и службы безопасности. 7 октября хамасовцы выпустили по Израилю из сектора Газа около пяти тысяч ракет.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.