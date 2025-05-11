Усилия «друзей» президента Украины Владимира Зеленского оказались направны, инициатива в решении украинского вопроса перешла к России, причем как на военном, так и на дипломатическом направлении, заявил сенатор РФ Андрей Клишас после выступления президента России Владимира Путина на пресс-конференции.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Напомним, глава РФ в ходе выступления перед журналистами 11 мая выступил с призывом возобновить прямые переговоры с Украиной и провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Ранее сообщалось о том, что чешский чиновник надел носки с изображением горящего Кремля для встречи с Зеленским.