Клишас заявил о недопустимости реформ в вопросе смертной казни

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас остро отреагировал на предложение депутата Государственной думы РФ Сергея Миронова отменить мораторий на смертную казнь в России.

В своем телеграм-канале сенатор отметил, что для выдвижения таких инициатив требуется особый политический дар и ответственность.

«Нужно обладать особым политическим даром и быть Политиком с Большой буквы, чтобы обратиться к Гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного суда Российской Федерации», — написал Клишас.

Ранее ТАСС сообщил, что Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину по вопросу отмены моратория на смертную казнь. Парламентарий уверен, что в связи с возросшими террористическими угрозами следует пересмотреть применение такой меры наказания в стране.

Клишас отметил, что обсуждение столь чувствительных вопросов должно реализовываться в рамках правового диалога, а любые попытки изменения конституционных основ требуют широкой общественной дискуссии и соответствующих процедур.

В противном случае, подчеркнул он, такие инициативы рискуют подорвать доверие к институтам власти и национальную стабильность.

Ранее президент США Дональд Трамп распространил теорию о том, что экс-главу государства Джо Байдена казнили в 2020 году.