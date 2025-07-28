Протесты на Украине против главы киевского режима Владимира Зеленского, которые сейчас проходят в разных регионах страны, могут быть спланированы Западом. Таким мнением в интервью ТАСС поделилась экс-министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.l. при Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) Карин Кнайсль.

Она считает, что нынешние акции протеста выглядит необычно для страны, которая сильно зависит от западной поддержки. Кнайсль провела параллели с событиями 2014 года, когда в Киеве был хорошо организован и профинансирован «Майдан».

«Скорее всего, Зеленский совершил ошибку, по крайней мере с его точки зрения. Он, как и [глава украинской партии "Батьковщина"] Юлия Тимошенко, выступил с довольно странным аргументом: мол, мы хотим освободиться от иностранного влияния, поэтому должны взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро Украины, ограничить его независимость», — подчеркнула политик.

Напомним, что поводом для протестов на Украине стал спорный закон, недавно одобренный Верховной радой и подписанный Зеленским. Документ отменяет независимость двух антикоррупционных ведомств страны — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). На фоне этого в разных регионах Украины вспыхнули митинги.

Ранее сообщалось, что в Турции предрекли тяжелые времена для главы киевского режима Владимира Зеленского.