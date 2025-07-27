Если украинский президент Владимир Зеленский по-прежнему будет слушать только Запад, то против него выступит собственный народ. Такой прогноз сделал Эрхан Куадзба, колумнист из издания dikGAZETE, которое выходит в Турции.

Журналист назвал украинского лидера марионеткой, который пытается удержаться у власти за счет его поддержки лидерами западных государств. В то же время он игнорирует запросы общества в собственной стране.

«Против президента начались протестные выступления. В стране вновь возникнут прозападные политические блоки, но уже выступающие против киевского режима», — указал эксперт.

Куадзба добавил, что если Зеленский продолжит слушать только Запад, который натравливает Украину на Россию, то его политической карьере придет конец.

Ранее окружение Зеленского обвинили в том, что оно уничтожает документы, доказывающие растрату помощи Запада. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Полянский. По его мнению, закон об ограничении прав антикоррупционных органов был принят после того, как глава киевского режима узнал о том, что данные ведомства готовят на него и его окружение компромат.