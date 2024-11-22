Кнайсль заявила о полной уязвимости Запада перед гиперзвуковыми ракетами РФ

В свете последних событий с российским ракетным ударом по Украине стало окончательно понятно, что западные страны беззащитны перед новейшими российскими гиперзвуковыми ракетами. И им нечего данному виду вооружений противопоставить. На это в своем Telegram-канале указала экс-глава МИД Австрии, а ныне проживающая в России руководитель центра СПбГУ G.O.R.K.I. Карин Кнайсль.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

«Россия сегодня ответила на многочисленные недавние провокации НАТО. В российском арсенале оказалось больше (ракет — прим. ред.), чем многие думали», — написала Кнайсль.

Экс-министр подчеркнула, ни США, ни другие страны мира в наши дни не обладают системами ПРО, которые были бы в состоянии перехватывать новейшие российские гиперзвуковые ракеты.

Ранее Пентагон заявил, что обеспокоен запуском Россией баллистической ракеты «Орешек» по Украине.