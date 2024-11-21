Пентагон обеспокоен запуском Россией баллистической ракеты «Орешник» по Украине

Запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник», произведенный Россией утром в четверг, 21 ноября, по заводу «Южмаш» в Днепропетровске вызвал обеспокоенность у Пентагона. С таким заявлением выступила зампресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

Напомним, 21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Как подчеркнула на брифинге Сингх, у американских военных пока не могут дать какую-либо оценку российского ракетного запуска.

«…Но это определенно вызывает наше беспокойство», — отметила представитель Пентагона.

Недавний запуск Москвой баллистической ракеты средней дальности по Украине прокомментировала ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что это не окажет какого-либо сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева. Она также добавила, несмотря на любые ожидаемые действия со стороны Москвы, США продолжат оставаться приверженными стратегии поддержки киевского режима.