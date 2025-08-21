Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ, в беседе с РИА Новости отметила , что Владимира Зеленского будут помнить как человека, который пожертвовал множеством жизней в войне, которой можно было избежать.

Экс-глава МИД Австрии считает, что Зеленский сейчас оказался в сложной ситуации, которую сам же и создал. Она напомнила о громких заявлениях, сделанных им в ходе СВО, в частности, о намерении ВСУ наступать на Крым.

«Его запомнят в учебниках истории как того, кто пожертвовал многими, многими жизнями в войне, которой можно было избежать», — полагает собеседница агентства.

По мнению экс-главы МИД Австрии, Зеленский сейчас осознает всю хрупкость своего положения, которое во многом зависит от поддержки европейских стран в финансовом и военном аспектах. У него остается не так много возможностей для маневра, заключила Кнайсль.

Ранее сообщалось, что хакерская группа KillNet осуществила взлом базы данных Генштаба ВСУ, в результате чего была получена информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих.