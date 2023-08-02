КНДР недовольна действиями Франции на Корейском полуострове

Научный сотрудник северокорейского Корейско-Европейского общества Рю Ген Чхоль считает, что действия франции на Корейском полуострове являются враждебными. По его словам, переброску самолетов и учения с Южной Кореей указывают на то, что КНДР рассматривается Францией как «враг».

Такое мнение Чхоля было опубликовано Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).

«Именно в такой момент Франция перебросила свои истребители на Корейский полуостров, который де-юре находится в военном положении, – это не может объясняться иначе, кроме как намерение относиться к КНДР как к врагу», – приводит слова ЦТАК.

Он добавил, что хотел бы увидеть реакцию французского правительства над появлением чужих самолетов над проливом Па-де-Кале.

С 25 по 26 июля Франция и Южная Корея впервые провели совместные учения ВВС в рамках французской миссии Pegase. Она подразумевает развертывание авиационных средств в Восточной и Южной Азии в целях демонстрации приверженности страны обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Чхоль, оценивая шаги Франции, заявил, что ситуация в регионе и так продолжает оставаться напряженной и находится на грани войны. Это связано с созданием США и Южной Кореей консультативной группы по вопросам в ядерной сфере (NCG).

30 июля в африканском Нигере сотни граждан вышли на акцию протеста против Франции на фоне военного мятежа в стране, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум. Именно его считали одним из главных союзников Франции.

Ранее власти Буркина-Фасо приняли решение ограничить вещание нескольких французских телеканалов на территории страны. Это коснулось телеканалов France 24 и LCI. Как пояснил РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, такое решение было принято в связи с попытками французской прессы манипулировать общественным мнением.