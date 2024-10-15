КНДР подорвала ведущие в Южную Корею дороги

Военнослужащие КНДР подорвали ведущие в Южную Корею автомобильные дороги, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что Северная Корея взорвала определенные участки дорог со своей стороны. Речь идет о дорогах в восточной и западной частях, которые соединяют две страны.

Как уточнили в ведомстве, южнокорейские военные усилили наблюдение. Они переведены в готовность.

Как ранее сообщило Министерство иностранных дел (МИД) КНДР, с прошлой недели Южная Корея три раза запустила БПЛА над Пхеньяном. Инциденты произошли 3,9 и 10 октября. Отмечалось, что беспилотники были снаряжены листовками. В ведомстве подчеркнули, что такие действия со стороны соседнего государства являются провокацией, а также нарушением суверенитета КНДР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Государственную думу РФ Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.