Путин внес в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

В июне Владимир Путин посетил Пхеньян с официальным визитом, в ходе которого российский глава и лидер КНДР Ким Чен Ын пришли к общим соглашениям. Одно из них — договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно базе Госдумы, документ внесли на утверждение.

«Ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», —говорится в документе.

Договор четко прописывает обязанности сторон по стратегическому партнерству. КНДР и Россия согласились уважать территориальную неприкосновенность и независимость стран, не допускать вмешательства во внутренние дела, придерживаться норм международного права и многое другое.

Самое главное, что теперь Северная Корея и Россия будут действовать сообща при возникновении непосредственной угрозы, например, в случае вооруженного нападения на одну из стран. Государства взаимно будут оказывать военную и иную помощь, руководствуясь договором и статьей 51 Устава ООН.

Ранее политолог раскрыл, о чем именно договорились Владимир Путин и Ким Чен Ын на встрече в КНДР.