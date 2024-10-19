КНДР сочтет повторное вторжение беспилотников Сеула объявлением войны

В связи с этим инцидентом КНДР предупредила Сеул о том, что повторное вторжение его военных средств на территорию Северной Кореи будет считаться объявлением войны.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В таком случае, отмечает ЦТАК, КНДР нанесет удар по территории Южной Кореи.

Ранее сообщалось о том, что в Корейскую народную армию за два дня записались 1,4 млн человек.