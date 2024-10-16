В Корейскую народную армию за два дня записались 1,4 млн человек

Свыше 1,4 млн молодых жителей КНДР высказали желание вступить или вернуться в Корейскую народную армию в течение двух дней из-за проникновения южнокорейских беспилотников в Пхеньян и последовавшего витка напряженности. Об этом пишет ТАСС и ссылается на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Из публикации следует, что такое количество добровольцев откликнулись за 14 и 15 октября. В частности, среди них есть студенты различных вузов, руководители Союза молодежи, демобилизованные солдаты и офицеры.

Уточняется, что жители всей страны желают наказать «подонков» из сопредельного государства, которые нарушили суверенитет и безопасность «священной республики».

В пятницу, 11 октября, МИД КНДР сообщил о том, что БПЛА из Южной Кореи три раза нарушали воздушное пространство Пхеньяна для распространения провокационных листовок. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявляла, что руководство страны имеет доказательства причастности к данному действию южнокорейских военных. В свою очередь представители Сеула сообщали о возможной причастности к акции частных структуры или других лиц. В ЦТАК также заявили о готовности молодых граждан КНДР уничтожить врага в священной войне.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что Украине противостоит не только Россия, но и Иран с Северной Кореей. Такую мысль президент страны выразил, когда выступал перед местными депутатами в Раде.