КНДР впервые отреагировала на сообщения об отправке своих военных в Россию

Северная Корея впервые официально отреагировала на сообщения о возможной отправке своих военных в Россию. Представитель миссии КНДР на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи по разоружению и международной безопасности в Нью-Йорке заявил, что эти сообщения являются беспочвенными, передало агентство «Ренхап».

Он также отметил, что отношения между Северной Кореей и Россией основаны на законном сотрудничестве и взаимном уважении. Представитель миссии КНДР добавил, что нет необходимости комментировать слухи, которые, по его мнению, направлены на очернение страны.

В то же время южнокорейская разведка сообщила о наличии 1,5 тыс. солдат КНДР на российских полигонах на Дальнем Востоке. Южнокорейские власти не исключают возможности отправки этих военных в зону конфликта на Украине. Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи вызвал российского посла Георгия Зиновьева для разъяснений. В ответ на это заявление Зиновьев подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном осуществляется исключительно в рамках международного права и не направлено против Южной Кореи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о северокорейских военных в России.