Песков назвал противоречивой информацию о «переброске солдат КНДР»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал информацию о возможной отправке военнослужащих КНДР в Россию как противоречивую, передал «Коммерсантъ».

Представитель Кремля призвал общественность и СМИ относиться к подобным сведениям с особым скептицизмом.

«Это вопрос, который касается ведения СВО. Вам нужно обращаться в Минобороны», — сказал Песков.

Песков уточнил, что развитие сотрудничества между Россией и Северной Кореей охватывает различные области и не должно вызывать обеспокоенность у третьих стран. Он подчеркнул, что отношения двух стран нацелены на укрепление взаимовыгодных связей, а не противодействие внешним факторам.

18 октября разведывательные службы Южной Кореи сообщили о наличии 1,5 тыс. северокорейских военных на российских полигонах на Дальнем Востоке. Источники предполагают, что их могут направить в зону боевых действий на Украине.

Кроме того, агентство «Ренхап» проинформировало о планах КНДР отправить в Россию до 12 тыс. военнослужащих.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа об «угрозах ударить по Москве».