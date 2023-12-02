КНДР заявила, что будет рассматривать вмешательство в работу своих спутников как прямое объявление войны
Фото: [KCNA]
Как передает агентство Reuters, в Пхеньяне намерены максимально серьезно относиться в помехам извне в использовании Северной Кореей околоземного космического пространства.
Власти страны предупредили, что малейшее вмешательство в работу северокорейских спутников вынудит КНДР на нейтрализацию американских спутников.
«Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны. <...> В ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников», — передает агентство.
Ранее ЦТАК передавало, что спутник КНДР сделал снимки Белого дома, Пентагона и военной базы США с авианосцами.