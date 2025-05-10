КНДР заявила о неоспоримой роли СССР в победе над нацизмом

В годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) выступили с резким заявлением, в котором публично осудили попытки принизить и переписать роль СССР в освобождении мира от нацизма, передает РИА Новости.

В сообщении Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), опубликовавшего поздравление России с Днем Победы, отмечается, что история навсегда запомнит о том, кто спас человечество от фашистской чумы. Бесспорный вклад Советского Союза в победе над нацистской Германией отметили представители Трудовой партии, Государственного совета, Президиума Верховного Народного Собрания и кабинета министров.

«Эти блестящие в истории заслуги и слава являются священными и абсолютными, неприкасаемыми никем. Ни в коем случае не допустимы гнусные попытки искажения истории, направленные на умаление решающей роли советской армии в достижении великой Победы и уменьшение всемирно-исторических заслуг советского народа», — говорится в письме.

В КНДР напомнили, что именно советские солдаты и народ водрузили знамя Победы в цитадели нацизма.

Пхеньян отметил, что человечество помнит о бесценных жертвах России — десятках миллионов погибших солдат и мирных граждан во имя свободы. В ходе войны советский народ проявил колоссальное мужество, и его героизм навеки останется примером для людских сердец.

В завершение поздравления представители КНДР выразили веру в то, что в нынешних условиях Россия, несмотря на вызовы, сохранит свое достоинство и честь страны-победительницы, а реваншизм враждебных сил не сможет разрушить мир и любовь к Родине.

Ранее сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что на Западе возрождается нацизм.